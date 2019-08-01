Акция "Ночь кино – 2019" в Тюмени пройдет на двух площадках

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Всероссийская акция "Ночь кино – 2019" пройдет в Тюмени 24 августа на двух площадках – в ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) и в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9), сообщает городской департамент культуры.

В концертном зале ДК "Поиск" можно увидеть три кинокартины. В 18 часов стартует показ фильма "Домовой" Евгения Бедарева (6+), в 20 часов – "Балканский рубеж" Андрея Волгина (16+), в 22 часа 40 минут – "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова (16+).

В "Современнике" акция начнется в 18 часов с викторины "Мультпланета". Все присутствующие поделятся на две команды, ответят на вопросы, связанные с сюжетами любимых мультфильмов, и выполнят увлекательные задания.

В 19 часов на открытой площадке пройдет тематическая программа "Мой любимый фильм", где с танцевальными и музыкальными номерами выступят творческие коллективы.

В 20 часов начнется показ фильма "Домовой" Евгения Бедарева (6+), в 22 часа – показ фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова (16+).