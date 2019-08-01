Семейный фестиваль спортивной рыбалки пройдет в Нижней Тавде

| Фото: группа "Фестиваль "Дальний кордон" ВКонтакте | Фото: группа "Фестиваль "Дальний кордон" ВКонтакте

Семейный фестиваль спортивной рыбалки "Дальний кордон" пройдет в с. Нижняя Тавда 24 и 25 августа, сообщает "Моя территория".

В первый день запланированы мастер-класс от чемпиона России 2019 года по фидеру Сергея Пузанова и соревнования по рыбной ловле среди любителей. Также пройдет дегустация ухи из пойманной рыбы и ярмарка сибирских мастеров. Вечером участники споют бардовские песни у костра.

Во второй день фестиваля профессионалы сразятся командами, в каждой из которых по два человека, после чего состоится награждение победителей рыболовных соревнований.

Для детей волонтеры-медики проведут квест "Чистые руки", где юные участники узнают, почему так важно следить за личной гигиеной. На протяжении фестиваля будет работать площадка "Конек-горбунок".

Для гостей соревнований будет организован тир с баннером для стрельбы, большие шахматы и мастерская с поделками фигурок Конька-горбунка. На песчаном берегу реки с помощью специальных трафаретов и камней участники выложат фигуры героев сказки. Автолюбители смогут попробовать себя в тест-драйве внедорожников.

Участие в фестивале бесплатное, зарегистрироваться на соревнования можно по ссылке.

Средства на реализацию фестиваля организаторы выиграли на конкурсе проектов "Моя идея". Сумма гранта составила 91,5 тыс. рублей.