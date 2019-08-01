  • 23 августа 201923.08.2019пятница
  • USD65,6196
    EUR72,8312
  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер юго-западный

Любителей креативной урбанистики в Тобольске приглашают на воркшоп

Общество, 08:40 23 августа 2019

группа "Вектор улиц | Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Вектор улиц | Тобольск" ВКонтакте

Образовательный воркшоп "Цвет города" в рамках проекта "Вектор улиц" пройдет в Тобольске 24 августа. Главной темой мероприятия станет креативная урбанистика, сообщает администрация Тобольска.

Вместе с дизайнером, фотографом, организатором фестиваля "Точка сборки" и руководителем проекта "Цвет города" Дмитрием Зелениным участники создадут комфортное место отдыха возле здания мультицентра (ул. Красноармейская, 6/4).

Тоболяков также ждет образовательная лекция о духе места, авторских подходах и важности контекста в проектировании среды. Каждый участник с творческим зарядом и желанием создавать атмосферные локации у себя дома, во дворе и городе получит большой практический опыт.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мультицентр , урбанистика , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:00 23.08.2019Группа компаний "Дом" объявила конкурс среди архитектурных бюро
09:57 23.08.2019На улице Тимофея Чаркова отключат светофоры
09:46 23.08.2019Школа наставников для студентов откроется в Тюмени
09:24 23.08.2019Семьдесят шесть лет назад советские войска одержали победу в Курской битве