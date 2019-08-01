Любителей креативной урбанистики в Тобольске приглашают на воркшоп

| Фото: группа "Вектор улиц | Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Вектор улиц | Тобольск" ВКонтакте

Образовательный воркшоп "Цвет города" в рамках проекта "Вектор улиц" пройдет в Тобольске 24 августа. Главной темой мероприятия станет креативная урбанистика, сообщает администрация Тобольска.

Вместе с дизайнером, фотографом, организатором фестиваля "Точка сборки" и руководителем проекта "Цвет города" Дмитрием Зелениным участники создадут комфортное место отдыха возле здания мультицентра (ул. Красноармейская, 6/4).

Тоболяков также ждет образовательная лекция о духе места, авторских подходах и важности контекста в проектировании среды. Каждый участник с творческим зарядом и желанием создавать атмосферные локации у себя дома, во дворе и городе получит большой практический опыт.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке.