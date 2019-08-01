Маршруты автобусов в районе улицы Ямской временно изменятся

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Маршруты общественного транспорта в районе ул. Ямской в Тюмени изменятся с 20 часов 23 августа до 6 часов 26 августа. На этот период из схем движения всех автобусов будет исключен остановочный пункт "Строительный институт ТИУ" (ул. Луначарского, 2), сообщает Тюменьгортранс.

Автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Маршрут № 2 "Строительный институт ТИУ – ул. Таллинская" будет курсировать до остановочного пункта "Дом обороны" (конечная).

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

В движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс": 8-800-250-0722.