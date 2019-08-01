Школа наставников для студентов откроется в Тюмени

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

150 студентов региона станут участниками проекта "Школа наставников Тюменской области" 29-30 августа, сообщает региональный Студсовет.

После завершении школы студенты станут наставниками учебных групп первокурсников и будут работать с ними на протяжение 2,5 месяцев. Зарегистрироваться на проект может студент вуза или ссуза до 24 августа включительно по ссылке.

Стать участниками проекта могут все желающие студенты, отбор на школу пройдет на основании указанной в заявке информации, будет учитываться членство в органах студенческого самоуправления, опыт участия в студенческих проектах, а также индивидуальные достижения во внеучебной деятельности и в области самоуправления. На сегодняшний день заявились участники из 15 образовательных организаций региона.

Двухдневная школа пройдет на базе Олимпийской Ребячки, детского центра, филиала АНО ОДООЦ "Ребячья республика". Ребят ждут мастер-классы лидерству, целеполаганию, самоорганизации, обучение упражнениям на знакомство и командоформирование. Все тренинги будут направлены на развитие компетенций наставника учебной группы. В конце Школы участники пройдут итоговую аттестацию на звание "Наставник".

Проект реализует Студенческий совет Тюменской области при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Подробная информация о проекте в группе.