ФК "Тюмень" подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Абхазии

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Новобранцем ФК "Тюмень" стал лучший бомбардир чемпионата Абхазии Шабат Логуа. Нападающий будет выступать за сибирскую команду под 88-м номером, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Шабат Логуа воспитанник абхазского футбола. Начинал заниматься в сухумском клубе "Нарт". В 13 лет переехал в Тольятти в "Академию Юрия Коноплева", в 19 лет вернулся в "Нарт". В прошлом сезоне забил 10 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Абхазии.

"Я следил за "Тюменью", когда она выступала в ФНЛ, и так получилось, что поступило приглашение на просмотр из этой команды. Сразу согласился. К тому же стоит задача вернуться в первый дивизион. Особых проблем с адаптацией не было. Некоторых ребят знал раньше. Например, в "Академии Коноплева" познакомился с Вячеславом Грабом", - отметил в интервью пресс-службе клуба Шабат Логуа.

Нападающий был приятно удивлен красотой сибирского города.

"Даже и не думал, что ваш город такой красивый! Мне здесь очень нравится. Я был в разных городах, но Тюмень хочется выделить отдельно. Слышал про сибирские морозы. Они меня никак не пугают, потому что в Тольятти тоже были суровые зимы. Ребята рассказывали, что Артем Щербак зимой прилетел из Крыма в ветровке. Когда я прилетел в Тюмень, шел град. И это после плюс 37 градусов в Абхазии. Меня уже ничем не испугать", - подчеркнул Шабат Логуа.

Полностью интервью с Шабатом Логуа можно прочитать в программке к матчу "Тюмень" - "Енисей" (Красноярск), который пройдет 3 сентября.