Сто парковочных мест и новая спортивная площадка появились на улице Сосьвинской в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Современные детские площадки, газоны и парковки появились на придомовой территории по адресу ул. Сосьвинская, 45 – 47 в Тюмени. Сотрудники подрядной организации опережают график работ по благоустройству, сообщает администрация города.

Здесь проведено асфальтирование межквартального проезда и тротуаров, установлены опоры наружного освещения и светильники над подъездами. Пространство сформировано так, что удалось сделать более 100 мест для парковки транспорта. Кроме того, сделаны два колодца и более 100 метров ливневой канализации.

"Это один из крупнейших объектов, вошедших в программу "Комфортная городская среда", – рассказал руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин. – Главное, что во дворе решен вопрос отвода воды".

В ближайшее время будут установлены скамейки, урны и снаряды для спортивной площадки. Также будут сделаны съезды от подъездов для маломобильных групп, ведется установка контейнерной площадки. Кроме того, по поручению главы будет решаться вопрос дополнительного озеленения двора.