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Акция "Помоги пойти учиться" проходит в регионе

Общество, 15:05 23 августа 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Собрать детей в школу помогли девяти семьям Заводоуковского городского округа сотрудники полиции и комплексного центра социального обслуживания населения, сообщает УМВД Тюменской области.

Заводоуковские полицейские присоединились к региональной акции "Помоги пойти учиться".

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Инспектор Елена Экк и специалисты центра соцобслуживания встретились с ребятами и их родителями, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Они передали детям школьные принадлежности и проверили их готовность к учебному году, а родителям напомнили, что они ответственны не только за воспитание детей, но и за их успеваемость в школе.

Как отметили в областном Управлении МВД, акция "Помоги пойти учиться" проходит во всех муниципалитетах региона в преддверии нового учебного года.

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# Заводоуковский городской округ , многодетная семья , полиция

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