МЧС контролирует безопасность палаточных лагерей в Тюменской области

| Фото: департамент соцразвития Тюменской области | Фото: департамент соцразвития Тюменской области

Безопасность палаточных лагерей находится под пристальным контролем сотрудников МЧС России по Тюменской области. По данным ведомства, в течение летней оздоровительной кампании 2019 года в регионе работали 14 палаточных лагерей, все они прошли соответствующие проверки, нарушений не выявлено.

Как рассказал заместитель начальника пресс-службы управления МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич, особое внимание уделялось выбору места для размещения палаточных лагерей.

"Всего в Тюменской области во время летнего периода работало 14 палаточных лагерей, в которых отдыхали дети. Все они прошли проверку, нарушений выявлено не было, замечаний так же нет", - пояснил он.

Специалисты ГУ МЧС России по Тюменской области следили и за тем, чтобы работа была организована в рамках разработанных алгоритмов и инструкций по пожарной безопасности. Вожатые и руководители лагерей должны обладать знаниями и навыками в объеме пожарно-технического минимума. Для палаточного лагеря должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, которая предусматривает порядок содержания территории, уборку горючих веществ и отходов. Дети на каждой смене тоже проходят пожарный инструктаж, организуются учебные эвакуации.

Все палатки в лагерях утеплены и обработаны специальным противопожарным средством. Кроме того, в обязательном порядке в палатках всегда организовано ночное дежурство взрослых, а сами палаточные лагеря оборудованы стационарной столовой и благоустроенными, с горячим водоснабжением, санузлами.

В Тюменской области применяется собственный, разработанный в соответствии с действующим законодательством, стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей. Он включает соблюдение требований общей, санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, безопасности пребывания в местах отдыха детей и на водных объектах, при перевозках организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.

Требования стандарта обязательны к исполнению всеми оздоровительными организациями, включая загородные центры, лагеря дневного пребывания и палаточные лагеря. Кроме того, они предусматривают ежегодные профилактические осмотры, обработку мест отдыха детей от клещей и комаров, проверку игрового оборудования и инвентаря и другие мероприятия.

В летнем сезоне 2019 года в регионе работали 649 детских оздоровительных организаций, в том числе 14 лагерей палаточного типа, 13 из которых уже завершили свою работу. По данным областного департамента соцразвития, по итогам трех смен в организациях отдыха и оздоровления отдохнули более 126 тыс. детей, в том числе в палаточных лагерях отдохнуло более 5 тыс. детей. В настоящее время заканчивается четвертая летняя смена.

Любовь Голышева