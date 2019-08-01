Тюменские фельдшеры скорой помощи пройдут курс самообороны

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

160 медицинских работников скорой помощи обучат самообороне по технике Krav Maga в рамках проекта "Защити себя сам" в Тюмени и Ялуторовске в сентябре-октябре 2019 года.

Проект "Защити себя сам" инициирован организацией ветеранов десантных войск "Союз десантников" и военно-патриотическим клубом "Квазар" при поддержке фонда президентских грантов. Об этом председатель регионального Союза десантников Григорий Григорьев рассказал на пресс-конференции, посвященной старту проекта 23 августа.

"Союз десантников выигрывает грант второй год. Первые проекты были патриотической направленности. Теперь пошли по новой стезе. Ведь кто, если не мы", - произнес девиз десантников Григорий Григорьев.

За 2018 год в России произошло около 100 тысяч нападений на фельдшеров, в Тюменской области - два. В 2019 году в регионе зарегистрировано уже три нападения на медицинских работников.

"Во всех этих случаях медработники получили серьезные травмы. Наша профессиональная деятельность часто несет риск нападения либо со стороны пациентов, либо родственников тех, кто нуждается в помощи. Чаще всего это лица, находящиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - подчеркнул исполняющий обязанности главного врача станции скорой медицинской помощи Владимир Удалов.

В течение месяца участников проекта "Защити себя сам" ждет восемь семинаров теории и практики, разделенных на три блока. Первый блок посвятят психологической и физической подготовке. Второй - тактика проведения, где фельдшеры научатся применять навыки против агрессивных пациентов как безоружных, так и против тех, у кого в руках будет нож или палка. Третий блок - сдача нормативов. После этого медики получат свидетельство об окончании курсов по самообороне от партнеров проекта тюменского филиала Новосибирского центра Krav Maga, пояснил его директор Алексей Макаров.

Фельдшеры Тюмени приступят к занятиям в сентябре, ялуторовские коллеги пройдут курс в октябре.

Ирина Ромашкина