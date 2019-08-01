День открытых дверей пройдет во Дворце "Пионер"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

День открытых дверей пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 30 и 31 августа. Дети и родители познакомятся с направлениями деятельности дворца и смогут записаться на занятия по интересам, сообщают организаторы.

В мероприятии примут участие все подразделения учреждения: детский Арт-парк, детский технопарк "Кванториум", оборонно-спортивный экспедиционный центр, эколого-биологический центр, центр технических видов спорта, центр туризма и краеведения, областной поисковый центр, центр развития общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости, отделение танцевального спорта/центр спортивной подготовки Формейшн.

Всех гостей мероприятия ждут мастер-классы, показательные выступления, концерт воспитанников дворца, консультации, встречи с педагогами и родительские собрания.

День открытых дверей пройдет 30 августа с 15 до 19 по адресу - детский технопарк "Кванториум" (Геологоразведчиков, 6а,) и Центр туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34).

31 августа с 12 до 15 в Центре искусств и культуры (Челюскинцев,46).