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Человекоподобный робот Федор не смог попасть на МКС

Общество, 11:49 24 августа 2019

фото из официального аккаунта "Антропоморфный робот, позывной Skybot F-850" в twitter

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС, корабль отходит от станции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что корабль подошел к станции на дистанцию ближе 100 метров, а затем завис. Уточняется, что позже корабль начал отходить от дистанции.

Напомним, что ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ". Кроме того, это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борт — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС 14 дней.

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