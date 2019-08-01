Федеральные эксперты высоко оценили тюменскую гериатрию

| Фото: www.gdvov.ru | Фото: www.gdvov.ru

Представители Федерального центра координации деятельности субъектов РФ по развитию и оказанию медицинской помощи по профилю "гериатрия" провели аудит мероприятий, направленных на достижение результатов федерального проекта "Старшее поколение" в Тюменской области.

Эксперты проанализировали работу госпиталя для ветеранов войн, городских поликлиник №8 и №5. В частности, оценивалось оснащенность отделений, кабинетов врачей-гериатров, обеспеченность кадрами.

Как отметила администратор проектного офиса "Старшее поколение" Ксения Баранникова, в Тюменской области выстроена система оказания гериатрической помощи и на амбулаторном уровне, и на стационарном.

"Есть взаимодействие с социальными службами. Но самое главное, что есть люди – которые неравнодушно настроены и обучены навыкам оказания именно гериатрической помощи. Можно сколько угодно открыть отделений, и выделить коек в стационарах – но без кадров эта помощь не будет организована", - уверена она.

По итогам аудита дана высокая оценка организации и оказания гериатрической помощи в Тюменской области, специалисты готовы рекомендовать успешные практики на федеральном уровне, Сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.