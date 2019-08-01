Александр Моор: модернизация сельских школ продолжится

с. Викулово, школа №2 | Фото: пресс-службы губернатора Тюменской области с. Викулово, школа №2 | Фото: пресс-службы губернатора Тюменской области

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" будут открыты в 28 сельских школах Тюменской области. Как написал в своих аккаунтах в социальных сетях - ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках губернатор Александр Моор, главная цель - создание оптимальных условий для развития всех ребят.

"Интересные открытия ждут учеников сельских школ – уже в сентябре официально запустим Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Ребята смогут научиться управлять квадрокоптерами, в арсеналах школ появятся 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности. Со временем таких коворкингов будет больше, чтобы у школьников, которые живут в районах, были такие же возможности для обучения", - заверил глава региона.

Говоря о готовности образовательных учреждений, глава региона отметил, что за лето удалось провести все запланированные работы - во всех учреждения образования будет комфортно и детям, и учителям.

"1 сентября в первый раз порог своей школы переступят 24 тысячи 556 мальчишек и девчонок, а это на 1 тысячу 200 человек больше, чем годом ранее. Я считаю, что один из лучших показателей реализации нацпроектов - естественный прирост населения, а Тюменская область по этому показателю в тройке лидеров по стране", - резюмировал Александр Моор.

Всего школы региона откроют двери для 213 тыс. учеников. 1 сентября ребят ждут торжественные линейки, открытые уроки и классные часы.

Екатерина Исаева