Юные футболисты "Тюмени" одержали победу на всероссийском турнире

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень-2010" одержал победу на домашнем фестивале футбола "Tyumen Cup – 2019", сообщает пресс-служба клуба.

Команда, которую тренирует Артемий Огарков, победила сверстников из томской "ДЮСШ-17" - 7:2, СДЮСШОР "Звезда" из Перми - 4:3, тольяттинской "Академии имени Юрия Коноплева" - 6:4 и "Спартака" из Екатеринбурга - 7:4. Чемпионы не смогли забить только землякам из МФК "Тюмень" -0:4.

Особо у ФК "Тюмень" отметили Алексея Пустуева, которого признали лучшим нападающим турнира. Его одноклубник Артем Борисов с девятью голами стал лучшим бомбардиром соревнований.

Также 12 турнирных баллов набрали воспитанники "Академии имени Юрия Коноплева", по дополнительным показателям занявшим второе место. Призы за третье место получили представители МФК "Тюмень" (10 очков), за которых выступал лучший игрок турнира Кирилл Дубровин.

При этом в каждой команде определили лучшего игрока. Ими стали Максим Гутман (ФК "Тюмень"), Макар Беззубов ("Академия имени Коноплева"), Сергей Зведенюк (МФК "Тюмень"), Арсений Андреяш ("Спартак"), Иван Аникин (СДЮСШОР "Звезда") и Макар Бардаков ("ДЮСШ -17").

Фракция партии "Единая Россия" Тюменской областной думы учредила специальный приз "За честную игру". Он достался команде из Перми, отметившейся самым корректным поведением игроков, тренеров и болельщиков.

Благодарности департамента спорта Тюменской области получили наставники Центра подготовки спортивного резерва Евгений Шульгин и Александр Толстов. Почетной грамотой Тюменской областной Думы наградили их коллег-тренеров Сергея Бельского и Владимира Кечерукова.

В награждении участвовали главный тренер ФК "Тюмень" Горан Алексич и футболисты основной команды Семен Фомин и Артур Газданов.

Также в рамках фестиваля футбола прошли мастер-классы и проводился набор в центр подготовки спортивного резерва "Футбол-Хоккей".