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Определены победители конкурса профмастерства среди правоохранителей региона

Общество, 10:08 26 августа 2019

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Сотрудники тюменского УФСИН ФКУ "СИЗО 1" стали победителями конкурса профмастерства среди работников правоохранительных органов региона, сообщает УМВД по Тюменской области.

В 2019 году в конкурсе участвовали представители подразделений системы ОВД УМВД России по Тюменской области, ГУ МЧС, УФССП, УФСИН, Росгвардии.

Впервые к соревнованиям подключились представители Южно-Тобольского отделения казачьего общества, Росинкаса, а также инструкторы центра патриотического воспитания "Аванпост".

Командам предстояло преодолеть водный и огневой рубежи, оказать медпомощь, пройти минно-взрывную полосу, собрать автомат и пистолет Макарова.

Второе место на конкурсе занял отряд спецназначения "Гром" УМВД Тюменской области, на третьем представители ОМОН Управления Росгвардии. Победителям соревнований вручены медали и грамоты.

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# конкурс профмастерства , ОМОН , Росгвардия , УМВД России по Тюменской области

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