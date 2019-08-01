Тюменцам помогут подготовиться к грантовому конкурсу Росмолодежи

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

"ПРОпроекты 2.0, день прокрастинаторов" пройдут в тюменском мультицентре "Моя территория" 29 августа.

Это однодневный интенсив по подготовке проектов на конкурс Росмолодежи для физических лиц, где участники могут выиграть до миллиона рублей на реализацию социально значимых инициатив, сообщают организаторы.

Образовательная программа делится на два блока. В первом с участниками разберут положение конкурса и рекомендации по заполнению заявок. Им расскажут об основных критериях, на которые необходимо обратить внимание. Также эксперты дадут обратную связь и укажут на ошибки.

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

"Как показывает практика, наибольшее количество заявок на грантовые конкурсы приходит в последние дни. "ПРОпроекты 2.0, день прокрастинаторов" как раз то событие, которое позволит тюменцам сделать свои проекты сильнее прямо перед подачей, чтобы откладывание дел "на потом" не стало причиной некачественных заявок", - прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Второй блок - консультации с экспертами и самостоятельная работа. Участники смогут скорректировать, доработать свои проекты и отправить заявки на конкурс. Время на консультацию ограничено: 10 минут на каждого. Также они пообщаются с победителями первой волны конкурса Росмолодежи для физических лиц.

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Кроме того, организаторы предоставят рабочие места с доступом в Интернет, где все желающие смогут дописать и поправить паспорта инициатив. Параллельно будет организована зона генераций, где участники могут попросить помощи друг у друга и внести изменения в свои проекты.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 27 августа, с собой необходимо иметь распечатанный паспорт проекта.