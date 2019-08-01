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Мошенник из колонии продавал тюменцам стройматериалы

Происшествия, 15:49 26 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мошенника, продавшего из колонии стройматериалы на 150 тыс. рублей, осудили в Ялуторовске, сообщает прокуратура Тюменской области.

38-летний гражданин ближнего зарубежья, отбывая наказание в одной из колоний Оренбургской области, размещал на интернет-сайтах объявления о продаже строительных материалов. По телефону он убеждал собеседника сделать предоплату за товар, который в скором времени будет доставлен. Потерпевшие перечисляли деньги, продавец переставал выходить на связь. Общий ущерб жителям Тюмени, Ишима и Ялуторовска составил более 150 тыс. рублей.

В ходе расследования была установлена причастность гражданина, уже отбывающего наказание в местах лишения свободы за мошенничество.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# исправительная колония , мошенничество

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