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Памятник участникам Первой мировой войны открыли в Ситниково

Общество, 16:10 26 августа 2019

"Омутинка The Best - Новости Омутинского района" во ВКонтакте (автор: Вячеслав Пинигин) | Фото: "Омутинка The Best - Новости Омутинского района" во ВКонтакте (автор: Вячеслав Пинигин)

312 имен участников Первой мировой войны нанесено на памятник, который открыли в с. Ситниково Омутинского района 24 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в администрации Ситниковского сельского поселения.

Сведения об участниках Первой мировой войны собирал местный житель Станислав Пинигин, увлеченный изучением истории родного края. "Через знакомых, по Интернету он сверял сведения, мы помогали ему печатать. Осуществлялся сбор денег. Часть выделила администрация, часть собрали жители села", — рассказали в администрации поселения.

Полные сведения о воинах представлены в сельской администрации. Здесь есть информация о дате рождения воина, месте, откуда призывался, части, в которой он служил, и других событиях (ранен, погиб, пропал без вести).

Инна Пахомова

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# Омутинский район , памятник , Первая мировая война

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