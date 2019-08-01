Александр Моор презентует проект тюменского НОЦ в Москве

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор презентует проект тюменского НОЦ в Москве 26 августа.

Вместе с главами Белгородской, Кемеровской, Пермской и Нижегородской областей он представит программу деятельности НОЦ на первом заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника российского президента Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

Напомним, тюменский регион вошел в число пяти субъектов РФ, где в 2019 году будут созданы НОЦ в рамках нацпроекта "Наука". За несколько лет эти центры должны выйти по своим направлениям на международный уровень. В соответствии с майским указом президента по всей стране предстоит организовать 15 таких центров.

"Создавая НОЦ в первой волне мы рассматриваем его как одну из важнейших "точек роста" социально-экономического развития всего Западно-Сибирского региона. Деятельность центра важна для опережающего научно-технологического развития большого нефтегазового комплекса и ускоренного внедрения в производство и эксплуатацию научных разработок", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Западно-Сибирский НОЦ впервые был представлен широкой общественности на Московском международном салоне образования в апреле 2019 года. Уже подписаны десятки соглашений, которые создали активную сеть организаций, университетов, индустриальных партнеров, органов власти, готовых работать в едином межрегиональном НОЦ. Основой деятельности центра станут такие важные направления, как освоение Арктики, нефтегазовая отрасль и нефтехимия, биологические, аграрные и медицинские технологии. В НОЦ войдут пять новых структур: центры по биологической безопасности, технологического моделирования, системной инженерии, лаборатория "Комплексное изучение Арктики" и сеть исследовательских и наблюдательных полигонов для изучения рек Обь-Иртышского бассейна.

"Базовое условие формирования нашего НОЦ – участие в этом проекте Тюменской области, Ханты- Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Мы исходим из того, что межрегиональный научно-образовательный центр должен заниматься проектами, реализация которых будет способствовать развитию экономики Тюменской области, Ямала и Югры. Надеюсь, что наша совместная работа будет оценена по достоинству, после защиты проекта на федеральном уровне мы планируем начать конкретную работу по реализации перспективных научно-исследовательских и коммерческих проектов", - сказал Александр Моор.