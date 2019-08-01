Тюменская делегация отправится на юбилейный Всероссийский слет студенческих отрядов

| Фото: Тюменского областного студенческого отряда | Фото: Тюменского областного студенческого отряда

45 тюменских бойцов отправятся на 60-й Всероссийский слет студенческих отрядов, который пройдет 25-27 октября в Москве.

"В юбилейном слете примут участие 45 человек – это студенты, участники движения и ветераны студенческих отрядов прошлых лет. Всероссийский слет посетят более шести тысяч пятисот человек", – рассказала руководитель тюменского областного студенческого отряда Анастасия Досхоева.

Она пояснила, что слету предшествует Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди участников студенческих отрядов "Труд – крут", который проведут в Казани и Москве. 24 октября в столице Татарстана пройдут конкурсы профессионального мастерства: на площадках WorldSkills участники покажут практические и теоретические знания. Далее бойцы отправятся на поезде в Москву, где в рамках слета пройдут творческие этапы, а также спортивные соревнования по нормам ГТО.

На конкурсе выявят лучшие студенческие отряды проводников, медицинские, строительные, сервисные отряды и другие.

"Во всех конкурсах выступают команды от Тюменской области, только в сфере сервиса, строители и в спортивных состязаниях наши ребята входят в состав сборной команды Уральского федерального округа", – пояснила Анастасия Досхоева.

Накануне официального открытия слета на Воробьевых горах тюменцы станут участниками всероссийского флешмоба, сделают закладку памятной плиты, организаторы запланировали установить рекорд России.

Торжественное открытие Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного 60-летию движения студенческих отрядов в России и 15-летию молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческий отряд" (РСО), пройдет в государственном Кремлевском дворце 25 октября. Далее студенты посетят фестиваль уличного искусства "Улицы Москвы" на Старом и Новом Арбатах.

26 октября – в основной день слета участников ждут фестивальные мастер-классы, развлекательные шоу и спортивные соревнования на площадках MAIN STAGE. В рамках деловой программы пройдут встречи с известными и успешными общественными деятелями в павильоне "Космос" на ВДНХ и лофта Москвы.

На Всероссийском слете выберут Мисс и Мистера РСО. Здесь состоится спортивный и творческий фестивали студенческих отрядов, пройдет ветеранский концерт песен студенческих отрядов МГУ.

Молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 74 регионов России, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

На всероссийских студенческих стройках трудятся около трех тысяч тюменских студентов. Ребята строили такие объекты как Крымский мост в Краснодарском крае, космодром "Восточный" в Амурской области, а также принимали участие во Всероссийской студенческой стройке "Мирный атом" в Челябинской области.

Ирина Ромашкина