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Мемориал участникам Великой Отечественной войны открыли в Омутинском районе

Общество, 17:38 26 августа 2019

"Омутинка The Best - Новости Омутинского района" во ВКонтакте, автор Марина Никонорова | Фото: "Омутинка The Best - Новости Омутинского района" во ВКонтакте, автор Марина Никонорова

136 фамилий участников Великой Отечественной войны вписаны на мемориал, который открыли в дер. Кашевская Омутинского района 24 августа.

"Идея возникла в апреле 2018 года. Вместе с администрацией и предпринимателями решили высадить в деревне сад Победы. А потом мы подумали, почему бы нам не сделать памятник", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" жительница дер. Кашевская, инициатор появления мемориала Надежда Молодых.

Сначала женщина обратилась в администрацию Омутинского района, было подано обращение с подписями местных жителей, потом начался сбор средств для реализации идеи. "Обращение разместила в "Одноклассниках", объявления расклеили по деревне. Деньги выделили односельчане, подтянулись жители Москвы, Башкирии, Нижневартовска. Мы собрали 132 тысячи рублей. Еще часть денег выделила районная администрация", — поделилась Надежда Молодых.

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Средства пошли на изготовление мемориала, его установку и благоустройство прилегающей территории. На памятнике выгравированы 60 имен воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и 76 фамилий тех, кто вернулся с фронта домой.

Отметим, 24 августа в с. Ситниково Омутинского района открыли памятник участникам Первой мировой войны.

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , мемориал , памятник

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