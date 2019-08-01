Историк тюменского вуза стал обладателем тревел-гранта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Преподаватель кафедры отечественной истории ТюмГУ и исследовательского центра "Человек, природа, технологии" Тимофей Раков выиграл тревел-грант Центра независимых социальных исследований, сообщает пресс-служба вуза.

Историка пригласили на XII Байкальскую международную школу социальных исследований "Свои. Чужие. Лишние. Взгляды и позиции в исследованиях частной памяти". Она пройдет в Иркутске и на острове Ольхон с 7 по 14 сентября. Участники обсудят исследования и проекты, в фокусе которых находится столкновение взглядов, опытов и позиций - идеологических, поколенческих и пространственных.

К участию приглашены социологи, художники, историки, географы, фотографы и документалисты, антропологи, экономисты, писатели, архитекторы, психологи и исследователи со сложной профессиональной идентичностью. Основным форматом работы станут коллективные лаборатории. В рамках школы состоятся также мастер-классы, проблемные лекции и дискуссии.