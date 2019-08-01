Дружинников задействуют в патрулировании мест стихийной торговли в Тюмени

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Места стихийной торговли могут быть включены в графики патрулирования добровольных народных дружин в Тюмени. С таким предложением выступил глава Тюмени Руслан Кухарук на координационном совете по профилактике правонарушений, сообщает городская администрация.

Глава города отметил, что в областном центре идет активная работа по пресечению стихийной торговли, специалисты администрации ежедневно фиксируют нарушения в этой сфере, выписывают штрафы.

"Эффект этой работы видят тюменцы, которые отмечают, что на улицах становится чище, нет мусора в местах дислокации торговли, можно спокойно пройти по тротуару. Работу нужно усилить, и здесь существенную помощь могут оказать дружинники", – сказал Кухарук. В ближайшее время пройдет совещание, где этот вопрос будет рассмотрен дополнительно.

В Тюмени создано пять народных дружин, одна из них – казачья: это 27 отрядов ДНД. За период с января по июля 2019 года в охране общественного порядка на территории города участвовали более 300 дружинников и 150 казаков. В патрулировании городских территорий были задействованы 4 тыс. 308 народных дружинников, из них 3 тыс. 949 казаков.

Совместное патрулирование казачества и сотрудников УМВД эффективно влияет на стабильность оперативной обстановки в городе, способствует профилактике правонарушений. За первые семь месяцев 2019 года было выявлено 896 административных правонарушений.

Благодаря совместной работе количество преступлений, совершенных в общественных местах, снижается. В выходные дни патрулирование проходит в парках Затюменский и им. Ю. А. Гагарина.