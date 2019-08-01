Тюменцы празднично встретят осень в сквере Депутатов
| Фото: ЦКиИ "Современник"
Праздник для детей и их родителей "Здравствуй, осень!" пройдет в сквере Депутатов 1 сентября, начало в 15 часов.
Вместе встретить осень предложили организаторы мероприятия - "Детское радио" и Центр культуры "Современник".
"Вас ждут отрытые уроки со сказочными героями, мастер-классы, концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов ЦКиИ "Современник", игры, конкурсы и море подарков! Встречаемся 1 сентября!" - пригласили они тюменцев.
Соб. инф.