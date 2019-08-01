Несанкционированные выезды на тюменской объездной дороге ликвидируют

| Фото: Управление автомобильных дорог Тюменской области | Фото: Управление автомобильных дорог Тюменской области

29 несанкционированных присоединения выявлены дорожными службами на тюменской объездной дороге в районе от Верхнего бора до п. Мелиораторов.

Все они выполнены без согласования с собственником дороги – управлением автомобильных дорог Тюменской области, и не соответствуют действующим нормативам: отсутствуют необходимые конструктивные элементы, полоса для разгона. Все это влияет на безопасность участников дорожного движения и создает аварийно-опасную ситуацию.

По двум выездам из 29 выданы технические условия для присоединения. Это значит, что граждане, соблюдая все необходимые нормативы при строительстве съезда, могут законно присоединиться к тюменской кольцевой автомобильной дороге. Процедура выдача технических условий бесплатна.

В случае если не будет обеспечена безопасность при въезде и выезде с примыкающих дорог, все несанкционированные съезды будут ликвидированы.