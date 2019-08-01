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Студенты смогут совместить банковскую и транспортную карты с помощью приложения

Общество, 12:20 28 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оформить льготную транспортную карту жители Тюменской области могут на региональном портале госуслуг.

Для этого нужно подать в электронном виде заявление о предоставлении льготного проезда и прикрепить к нему фотографию, сообщает информационно-образовательный центр.

Студенты, у которых есть индивидуальная банковская карта с фотографией, могут не получать отдельную электронную карту, а активировать специальное транспортное приложение. Сделать это можно будет с 1 сентября.

Кроме того, карту со льготным проездом могут оформить школьники и пенсионеры. Получить ее можно будет в отделениях центра "Мои документы" через 7 дней после подачи заявления.

За 2018-2019 учебный год через региональный портал услуг тюменцы подали более 9 тыс. заявлений о предоставлении льготной электронной транспортной карты. Работа по увеличению взаимодействий граждан с государственными органами и бюджетными учреждениями в цифровом виде, входит в задачи регионального проекта "Цифровое государственное управление".

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# госуслуги , пенсионеры , студенты , транспортная карта , школьники

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