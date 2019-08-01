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"Тюменский легион" сыграет в Кургане с сильным партнером

Спорт, 12:53 28 августа 2019

legion.rubinhockey.ru

Команда Молодежной хоккейной лиги "Тюменский легион", в рамках подготовки к сезону, проведет в Кургане контрольные матчи с местным "Юниором" 28 и 29 августа, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Летом дружины встречались трижды. Сначала обменялись победами на площадке тюменского коллектива – 2:8 и 5:2. Затем на турнире в Чебаркуле успеха добились курганцы (3:0). По две шайбы в ворота "Юниора" в этих встречах забросили нападающие легиона Александр Лужин и Артём Пылаев. На матчи в Курган отправились вратари, воспитанник спортивной школы "Тюменский легион" Станислав Пылаев и Алексей Щетилин, который ранее играл в системе магнитогорского "Металлурга".

"Состав у нас примерно такой же, каким мы выступали на чебаркульском турнире, - рассказал наставник тюменцев Владимир Гусев. – Ребята молодые, им нужно набираться опыта. "Юниор" команда сильная, хороший для нас спарринг-партненр".

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# МХЛ , Тюменский легион , хоккей

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