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В Тюменском районе шестнадцать команд пробежали марш-кросс

Спорт, 18:32 28 августа 2019

Администрация Тюменского района | Фото: Администрация Тюменского района

16 команд из 15 муниципальных образований Тюменского района приняли участие в марш-кроссе, сообщает управление по спорту и молодежной политике администрации муниципалитета.

Участники проходили этапы: "Передвижение по жердям", "Подъем-спуск по наклонной плоскости", "Переправа по бревну", "Переноска пострадавшего", "Горизонтальный маятник", "Брод", "Разведение костра", "Параллельная переправа", "Бабочка", "Ориентирование по азимуту", "Скалодром". На финише спортсменов ждали горячий чай и выпечка.

По итогам марш-кросса победу одержала команда Мальковского муниципального образования, второе место у команды Червишевского муниципалитета, замкнула тройку лучших команда Каскары.

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# кросс , Тюменский район

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