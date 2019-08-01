В Тюменском районе шестнадцать команд пробежали марш-кросс

| Фото: Администрация Тюменского района | Фото: Администрация Тюменского района

16 команд из 15 муниципальных образований Тюменского района приняли участие в марш-кроссе, сообщает управление по спорту и молодежной политике администрации муниципалитета.

Участники проходили этапы: "Передвижение по жердям", "Подъем-спуск по наклонной плоскости", "Переправа по бревну", "Переноска пострадавшего", "Горизонтальный маятник", "Брод", "Разведение костра", "Параллельная переправа", "Бабочка", "Ориентирование по азимуту", "Скалодром". На финише спортсменов ждали горячий чай и выпечка.

По итогам марш-кросса победу одержала команда Мальковского муниципального образования, второе место у команды Червишевского муниципалитета, замкнула тройку лучших команда Каскары.