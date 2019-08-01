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Десять миллионов рублей выиграли ишимские библиотекари на модернизацию

Общество, 19:11 28 августа 2019

группы "Библиотеки города Ишима" во "ВКонтакте" | Фото: группы "Библиотеки города Ишима" во "ВКонтакте"

Объявлены победители конкурсного отбора на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек. От Тюменской области победила центральная библиотека Ишима. Она получит на модернизацию 10 млн рублей.

"Денежные средства будут потрачены на пополнение фонда новыми книжными и периодическими изданиями, создание современного пространства, внедрение в работу информационных систем и обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам, профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала библиотеки", - рассказала главный библиотекарь центральной библиотеки Лариса Грекова.

По информации департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ, в 2019 году для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации. В итоге победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 субъектов, которые станут современными интеллектуальными и образовательными центрами в 2020 году. Общая сумма поддержки составит 700 млн рублей.

Напомним, конкурсный отбор проводился в рамках национального проекта "Культура". Особое внимание уделяется модернизации муниципальных библиотек в регионах и созданию на их базе современных библиотечных центров, которые станут стандартом работы библиотек нового поколения.

группы "Библиотеки города Ишима" во "ВКонтакте" | Фото: группы "Библиотеки города Ишима" во "ВКонтакте"

Инна Кондрашкина

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# библиотеки , Ишим , конкурсный отбор , национальный проект Культура , Тюменская область

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