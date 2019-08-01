Газпром энергосбыт Тюмень откроет третий центр обслуживания клиентов

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" откроет третий Центр обслуживания клиентов на ул. Рационализаторов, 20, стр. 1. Со 2 сентября его услугами смогут воспользоваться около 25 тыс. жителей заречной части Центрального района города, трактов Салаирский, Тобольский и Велижанский.

В многофункциональном центре обслуживания клиентов в формате "единого окна" можно решить вопросы, связанные с энергоснабжением: заключить договор, получить консультацию по вопросам начислений, приобрести прибор учета электроэнергии и заказать его установку, произвести оплату потребленного энергоресурса, передать показания счетчиков, научиться использовать дистанционные сервисы компании и многое другое.

Просторное светлое помещение в 200 кв. метров рассчитано на ежедневный прием до 200 посетителей: с ними будут работать консультанты за пятью стойками, а чтобы ожидание обслуживания не было долгим, офис оборудован системой "Электронная очередь", которая способна распределить потоки клиентов в зависимости от характера обращения. Также здесь будет действовать зона самообслуживания, оборудованная компьютером с выходом в интернет: каждый посетитель будет иметь возможность обратиться к консультантам АО "Газпром энергосбыт Тюмень" и с их помощью научиться использовать дистанционные сервисы компании. Напомним, что сегодня энергосбыт предлагает своим клиентам широкий спектр интерактивных услуг, благодаря которым отпадает необходимость всякий раз обращаться в клиентские офисы. Так, через интернет можно передать показания приборов учета, произвести оплату, сверить платежи, получить консультации, отправить заявку на заключение договора энергоснабжения, перейти на получение электронной квитанции-извещения и многое другое.

По словам начальника Тюменского межрайонного отделения АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Константина Хворенкова, открытие третьего Центра обслуживания клиентов позволит разгрузить клиентские офисы компании на ул. Хохрякова, 45 и ул. Дмитрия Менделеева, 12.

"Адрес для нового Центра обслуживания клиентов выбран неслучайно, — комментирует Константин Хворенков, — он обеспечит доступ к качественным услугам большому числу потребителей электроэнергии — настоящих и будущих клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень", живущих в заречной части Центрального района. Для их удобства новый клиентский офис будет работать с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов без перерывов, а также в субботу с 9 до 13 часов".

Узнать дополнительную информацию о работе Центра обслуживания клиентов можно уже сегодня: достаточно обратиться за справками к консультантам АО "Газпром энергосбыт Тюмень" по телефону (3452) 39-32-43.