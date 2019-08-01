Пассажирский "Метеор" сел на мель в Шурышкарском районе Ямала

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Пассажирское судно "Метеор" село на мель в Шурышкарском районе Ямала утром 29 августа. На борту находились 62 пассажира, никто не пострадал, сообщает ИА "Север-пресс".

"Судно "Метеор", выполнявшее рейс по маршруту Березово — Салехард — Мужи и обратно, не доходя 40 километров до райцентра, село на мель. При этом видимость на участке была хорошая, ветер 9-11 метров в секунду. На борту находилось 62 пассажира. Несколько человек получили незначительные ушибы, за помощью никто не обращался", — прокомментировали в компании-перевозчика АО "Северречфлот".

Для доставки пассажиров на берег к месту происшествия направлен А-145, время прибытия 14 часов 30 минут. На борту организовано питание — горячий чай и бутерброды. Для выяснения причин случившегося на место выехала комиссия с представителями компании-перевозчика. В связи с происшествием, отменено выполнение части рейса Мужи — Салехард — Мужи. 30 августа рейсы будут выполняться по расписанию.