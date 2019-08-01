Предупреждающие знаки появились на объектах теплоснабжения Тюмени

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Предупреждающие знаки разместили на объектах теплоснабжения вблизи образовательных учреждений, в преддверии Дня знаний, сообщает УСТЭК.

Работники УСТЭК дополнительно проверили наличие и состояние люков, оборудование тепловых камер, чтобы предостеречь детей от опасности в местах проведения работ.

В компании разработали серию напоминающих листовок о том, что нельзя играть вблизи тепловых сетей, наступать на теплокамеры и люки, заходить за ограждения, выставленные ремонтными бригадами, чтобы сделать интересное фото и другие.