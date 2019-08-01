Предупреждающие знаки появились на объектах теплоснабжения Тюмени
| Фото: УСТЭК
Предупреждающие знаки разместили на объектах теплоснабжения вблизи образовательных учреждений, в преддверии Дня знаний, сообщает УСТЭК.
Работники УСТЭК дополнительно проверили наличие и состояние люков, оборудование тепловых камер, чтобы предостеречь детей от опасности в местах проведения работ.
В компании разработали серию напоминающих листовок о том, что нельзя играть вблизи тепловых сетей, наступать на теплокамеры и люки, заходить за ограждения, выставленные ремонтными бригадами, чтобы сделать интересное фото и другие.