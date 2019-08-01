  • 29 августа 201929.08.2019четверг
  • USD66,4127
    EUR73,6583
  • В Тюмени 14..16 С 6 м/с ветер северо-восточный

Предупреждающие знаки появились на объектах теплоснабжения Тюмени

Общество, 16:44 29 августа 2019

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Предупреждающие знаки разместили на объектах теплоснабжения вблизи образовательных учреждений, в преддверии Дня знаний, сообщает УСТЭК.

Работники УСТЭК дополнительно проверили наличие и состояние люков, оборудование тепловых камер, чтобы предостеречь детей от опасности в местах проведения работ.

В компании разработали серию напоминающих листовок о том, что нельзя играть вблизи тепловых сетей, наступать на теплокамеры и люки, заходить за ограждения, выставленные ремонтными бригадами, чтобы сделать интересное фото и другие.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детская безопасность , УСТЭК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:55 29.08.2019Студенты ТюмГУ получат стипендии Оксфордского Российского фонда 
16:44 29.08.2019Предупреждающие знаки появились на объектах теплоснабжения Тюмени
16:33 29.08.2019Дмитрий Кузьменко: наша задача – обеспечить доступность и качество медицинской помощи
16:22 29.08.2019Тюменские студенты заглянули вглубь скифских курганов