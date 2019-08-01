Фестиваль "Морфология улиц" дарит тюменцам новые арт-объекты

| Фото: мультицентра «Контора пароходства» | Фото: мультицентра «Контора пароходства»

На фестивале "Морфология улиц" стритартер из Перми создает на стене дома 15-и метровый рисунок "Взгляд в прошлое" в стиле киберпанк. А художник из Екатеринбурга установил буквы, складывающиеся в слово "Небо", и прикрепил к ним звезды, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

28 августа началась работа над новым арт-объектом тюменского фестиваля. На стене дома по адресу ул. Северная, 9 появится девушка, оглядывающаяся назад. Художником стал Вячеслав Moff. В своих работах он старается заставить зрителя поиграть с фантазией и окунуться в вымышленный мир. Картину для "Морфологии улиц" он назвал "Взгляд в прошлое".

"Стилистический жанр, в котором я работаю, можно отнести к киберпанку, футуризму. А если обратить внимание на все, что связано с этими видами, то там преобладает азиатская культура как самая передовая по технологическому прогрессу. С помощью этих направлений я и создаю свою работу", — отмечает художник.

В его арте девушка из будущего как бы оглядывается в прошлое. Этот эффект достигается символами и цветовой гаммой. Высота рисунка — 15 метров, длина — 12. Окончание и презентация работы состоится в начале сентября.

| Фото: мультицентра «Контора пароходства» | Фото: мультицентра «Контора пароходства»

Кроме того, на Литературном бульваре появился арт-объект "Слишком лично" 2,9 на 0,8 метров. Создатель — Леонид Черный из Екатеринбурга, он работает в трафаретной технике, делает specific-site объекты, уличные и интерактивные скульптуры. Одна из его знаменитых инсталляций — памятник уличным художникам.

Арт-объект состоит из букв, которые складываются в слово "Небо". Поверх них расположились звезды. Леонид отмечает, что самой важной и личной частью работы как раз стали они. По задумке они символизируют таинство между двумя людьми, то, что каждый может дать "своему человеку".

Напомним, фестиваль "Морфология улиц" стартовал 17 августа, тюменцы посещали образовательные лекции и мастер-классы от федеральных и региональных экспертов. С начала сентября участники начнут наносить эскизы своих работ на шкафы связи и трансформаторные подстанции, предоставленные СУЭНКО и "Ростелекомом", а также стены, блочные заборы и другие городские объекты.