Тюменцы в составе сводного хора исполнят гимн России в Санкт-Петербурге

| Фото: dengimna.ru | Фото: dengimna.ru

Впервые тюменский ансамбль "Музыкальный трамплин" примет участие во Всероссийской акции "День гимна" в Санкт-Петербурге 1 сентября.

На стадионе "Газпром Арена" хор из 40 тысяч человек под управлением дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева исполнит торжественную песню. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила педагог дополнительного образования, руководитель вокального ансамбля "Музыкальный трамплин" Галина Логачева.

"Опыт исполнения гимна есть. Вместе с Тюменским симфоническим оркестром пели его в составе сводного хора. Когда узнали об акции в Санкт-Петербурге, подали заявку для участия. Отклик получили, начались репетиции. Много работали с родителями. 11 взрослых и девять детей возраста семи лет. Исполнять будем не только гимн, но и русскую народную песню "Эй, ухнем!". У организаторов попросила партитуру, которая подойдет для нашего теперь уже самодеятельного коллектива. Последняя репетиция была вчера, у нас все получается", - рассказала Галина Логачева.

Вокалисты Тюмени будут выступать наравне с государственными хоровыми капеллами, вип-исполнителями, которые приедут в основном из ближайших к Санкт-Петербургу городов, регионов. Тюмень, по словам Галины Логачевой, будет единственным городом за Уралом - участником масштабного исполнения гимна.

"Наш коллектив полон энтузиазма, глаза горят. После репетиций задумались: а не сохранить ли нам этот состав. Совместное творчество родителей и детей только на пользу. Дети тянутся, смотрят на мам, пап. Волнительно для нас для всех – ощущать себя маленьким зернышком в этой большой волне песни", - говорит руководитель "Музыкального трамплина".

Для участия в масштабном музыкальном форуме тюменцам помогли спонсоры, оплатили поездку, пребывание в Северной столице. "1 сентября на самолете летим в пять часов, в 11 часов пройдет первая репетиция, в 15 - вторая, вечером в 18 часов выступление. Несколько раз исполним гимн и русскую народную. Тем самым участники акции установят рекорд, которые внесут в Книгу рекордов", - говорит Галина Логачева.

Примечательно то, что участником сводного хора может стать любой россиянин в возрасте от шести лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте всероссийской акции "День гимна".

Добавим, за 75 лет слова государственного гимна Российской Федерации не раз менялись, но музыка композитора Александра Александрова остается неизменной.

Анжела Лебедева