Маленьких пациентов ОКБ №1 навестят актеры театра кукол

| Фото: tyumenpuppets.ru | Фото: tyumenpuppets.ru

Маленьких пациентов ОКБ № 1 навестят актеры Тюменского театра кукол 1 сентября. Детям, которые не смогут присутствовать на празднике знаний в школах, поздравят с началом учебного года, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Актеры представят премьеру спектакля "Сказка с поворотами" режиссера Антона Нестеренко. Спектакль напомнит: чтобы не случилось непредвиденных ситуаций, необходимо помнить о правилах дорожного движения.

В 12 часов для пациентов отделения гематологии покажут спектакль "Котенок на снегу", трогательную историю о настоящей дружбе.

Театр кукол уже несколько лет навещает детей и дарит им спектакль, чтобы они позитивно и активно вступили в новый учебный год.