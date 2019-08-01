Участок улицы Ванцетти в Тюмени закроют для транспорта

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Участок ул. Ванцетти от ул. Советской, 51/2 до въезда на дворовую территорию по ул. Свердлова, 22 в Тюмени закроют для транспорта. Ограничения введут на период со 2 сентября по 15 октября, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Временные неудобства связаны с выполнением плановых работ по ремонту ливневой канализации. Объехать участок можно будет по улицам Свердлова, Водопроводная, Комсомольская и Осипенко.