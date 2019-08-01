  • 30 августа 201930.08.2019пятница
  • USD66,7471
    EUR73,9558
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер северо-западный

Участок улицы Ванцетти в Тюмени закроют для транспорта

Общество, 18:43 30 августа 2019

www.tyumen-city.ru

Участок ул. Ванцетти от ул. Советской, 51/2 до въезда на дворовую территорию по ул. Свердлова, 22 в Тюмени закроют для транспорта. Ограничения введут на период со 2 сентября по 15 октября, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Временные неудобства связаны с выполнением плановых работ по ремонту ливневой канализации. Объехать участок можно будет по улицам Свердлова, Водопроводная, Комсомольская и Осипенко.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожные работы , перекрытие движения , транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 30.08.2019В усиленном режиме будут нести службу в День знаний тюменские полицейские
18:54 30.08.2019Росавтодор: полторы тысячи участков автомобильных трасс оборудуют до 2021 года
18:43 30.08.2019Участок улицы Ванцетти в Тюмени закроют для транспорта
18:32 30.08.2019Как снизить количество акриламида в картофеле при жарке, рассказали эксперты Роскачества