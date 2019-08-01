Реставратор Ханнес Эккерт впечатлился старинной архитектурой Тобольска

| Фото: Тобольского музея-заповедника | Фото: Тобольского музея-заповедника

Доктор архитектуры из Германии Ханнес Эккерт посетил Тобольский музей-заповедник. Автор магистерской программы по реставрации рассказал о своей работе, впечатлениях о Сибири, старинной архитектуре Тобольска.

Встреча с с представителями администрации города и работниками сферы туризма прошла в научной библиотеке музея-заповедника. Ханнес Эккерт преподает в реставрационном центре Флоренции в Италии, является разработчиком магистерской программы по реставрации, а также руководит работами по восстановлению памятников во многих странах мира.

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Потомственный архитектор и реставратор с 40-летним стажем считает главным в своей работе глубокое изучение истории каждого здания и тщательный подход к соединению старинной архитектуры с современными требованиями.

"Изучая старинные дома, которым два века и более, не перестаешь удивляться тому, насколько они бывают продуманы в инженерном плане - шириной проемов, окон", - рассказал ученый.

Концепцию сохранения аутентичности доктор архитектуры применял, работая над реставрацией зданий в Томске.

"Подход, с которым нас познакомил Ханнес Эккерт, безусловно, может оказаться полезен при реставрации и сохранении архитектурного наследия в нашем городе", - добавила начальник отдела развития туризма комитета по культуре и туризму Тобольска Зоя Боярина.

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Николай Ступников