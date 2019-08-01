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Реставратор Ханнес Эккерт впечатлился старинной архитектурой Тобольска

Общество, 16:11 30 августа 2019

Тобольского музея-заповедника | Фото: Тобольского музея-заповедника

Доктор архитектуры из Германии Ханнес Эккерт посетил Тобольский музей-заповедник. Автор магистерской программы по реставрации рассказал о своей работе, впечатлениях о Сибири, старинной архитектуре Тобольска.

Встреча с с представителями администрации города и работниками сферы туризма прошла в научной библиотеке музея-заповедника. Ханнес Эккерт преподает в реставрационном центре Флоренции в Италии, является разработчиком магистерской программы по реставрации, а также руководит работами по восстановлению памятников во многих странах мира.

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Потомственный архитектор и реставратор с 40-летним стажем считает главным в своей работе глубокое изучение истории каждого здания и тщательный подход к соединению старинной архитектуры с современными требованиями.

"Изучая старинные дома, которым два века и более, не перестаешь удивляться тому, насколько они бывают продуманы в инженерном плане - шириной проемов, окон", - рассказал ученый.

Концепцию сохранения аутентичности доктор архитектуры применял, работая над реставрацией зданий в Томске.

"Подход, с которым нас познакомил Ханнес Эккерт, безусловно, может оказаться полезен при реставрации и сохранении архитектурного наследия в нашем городе", - добавила начальник отдела развития туризма комитета по культуре и туризму Тобольска Зоя Боярина.

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Николай Ступников

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# реставраторы , Тобольский музей-заповедник

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