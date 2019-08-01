Тюменские дзюдоисты выступят в Магнитогорске

| Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Тюменские борцы сразятся за участие в первенстве России в Магнитогорске 31 августа и 1 сентября, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". В традиционных всероссийских соревнованиях "Кубок памяти Виктора Пшеничникова" выступят юниоры и юниорки в возрасте до 21 года и юноши до 18 лет.

Тюменскую область представят более 30 спортсменов из школ и клубов дзюдо Тюмени и Тобольска. Среди них есть спортсмены, имеющие в своем активе медали с международных и всероссийских стартов, такие как Шамиль Умаев, Иван Кобелев и Леонид Волович.

Победители у спортсменов до 21 года получат право принять участие в первенстве России в данной возрастной категории, которое примет у себя Красноярск в середине ноября.