Тринадцать деревень посетил интерактивный театр ARTILAND Нижней Тавды

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

248 ребят участвовали в интерактивном театре ARTILAND. Проект, посвященный Году театра в России, встретили в 13 селах Нижнетавдинского района летом 2019 года.

Как сообщает администрация Нижнетавдинского района, программа "Интерактивный театр ARTILAND" создана передвижным культурным комплексом по организации летнего отдыха детей и подростков. Ведущие постарались, чтобы каждая встреча стала для ребят незабываемой, подарила им бурю эмоций, атмосферу чуда и праздника.

По условиям проекта юные зрители не только смотрели спектакли, но и были полноправными участниками театрализованных программ, таких как "Федорино горе", "Жили-были старик со старухой", "Белоснежка и семь гномов". Дети целиком погружались в театральное действие, активно включались в игру и взаимодействовали с другими персонажами. В такой совершенно новой доступной форме удалось легко доносить до участников программ важную информацию и раскрыть их творческие таланты.