На дороге Тюмень-Криводанова водителям напомнили о безопасности

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Акцию #ТрассыБезДТП провели сотрудники Дорожного ремонтно-строительного управления совместно с автоинспекторами на оживленном участке трассы Тюмень – Криводанова. Они напомнили тюменским водителям о необходимости соблюдения правил безопасного вождения, сообщает ОГИБДД "Тюменский".

На карте дорог в границах Тюменского района автоинспекторы обозначили места дорожно-транспортных происшествий и рассказали водителям, какие ошибки на дорогах чаще всего приводят к ДТП.

Водители в свою очередь на специальных бланках написали пожелания другим участникам дорожного движения и пообещали разместить фото с ними в социальных сетях.

Сотрудники Дорожного ремонтно-строительного управления разместили бланки #ТрассыБезДТП на лобовых стеклах рабочей техники, призывая водителей, встречающихся на их пути, соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.