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На дороге Тюмень-Криводанова водителям напомнили о безопасности

Общество, 16:44 30 августа 2019

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Акцию #ТрассыБезДТП провели сотрудники Дорожного ремонтно-строительного управления совместно с автоинспекторами на оживленном участке трассы Тюмень – Криводанова. Они напомнили тюменским водителям о необходимости соблюдения правил безопасного вождения, сообщает ОГИБДД "Тюменский".

На карте дорог в границах Тюменского района автоинспекторы обозначили места дорожно-транспортных происшествий и рассказали водителям, какие ошибки на дорогах чаще всего приводят к ДТП.

Водители в свою очередь на специальных бланках написали пожелания другим участникам дорожного движения и пообещали разместить фото с ними в социальных сетях.

Сотрудники Дорожного ремонтно-строительного управления разместили бланки #ТрассыБезДТП на лобовых стеклах рабочей техники, призывая водителей, встречающихся на их пути, соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

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# ГИБДД , ПДД

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