Тоболяки почтили память сказочника Петра Ершова

| Фото: пресс-служба ТРО ВПП "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО ВПП "Единая Россия"

Памятные мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня смерти великого сибирского сказочника Петра Ершова, прошли в Тобольске, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Первый зампредседателя облдумы, координатор регионального проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок" Андрей Артюхов вместе с первым заместителем главы Тобольска Яной Зубовой, директором тобольского драмтеатра Евгением Пономаревым, работниками культуры и представителями общественных организаций возложили цветы к могиле писателя на Завальном кладбище.

После посещения кладбища все участники возложения цветов собрались в центральной детской библиотеке имени П.П. Ершова, где вместе со школьниками прочитали сказку и рассказали ребятам о творчестве писателя и педагога.

Большую часть жизни - 40 лет из 54 - Петр Ершов прожил в Тобольске, с его именем связаны многие места в городе. Одно из них – гимназия, которую он окончил в 1830 году, затем с 1836 по 1862 год преподавал, был ее инспектором и директором. Здание гимназии построено в 1770-х годах.

В Ершовской гостиной во Дворце наместника собраны уникальные экспонаты: крестильное одеяло Петра Ершова, его рукописи с лирическими стихотворениями, запись в метрической книге о венчании его родителей. В гостиной воссоздан облик комнаты 19 века с подлинными предметами мебели и быта той поры. Памятник автору "Конька-Горбунка" работы М. Я. Переяславца находится в сквере, названном в честь поэта.