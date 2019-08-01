Месяц творчества объявил мультицентр "Моя территория"

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Месяц творчества пройдет в тюменском мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) в сентябре.

5 сентября в 18 часов 30 минут пройдет арт-терапия: желающие научатся при помощи рисования узнавать себя, концентрировать внимание и находиться в гармонии. Вход свободный. Зарегистрироваться можно на сайте TMN-id во вкладке "Проекты".

Спикер - магистр психологии, ведущая тренингов Ксения Мазитова отмечает, что арт-терапия — направление в психотерапии, основанное на применении искусства и творчества. Досуг эффективен для снятия стресса, борьбы с депрессией, фобиями, агрессией.

"Целый месяц в пространстве будут проходить творческие события, на которых участники смогут узнать о существовании новых видов искусства, попробовать себя в этих направлениях. Ведь именно творчески человек может разгрузиться после рабочего дня. Тем более осень — это время, когда мы сильнее чувствуем усталость от серой, дождливой погоды. Поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие в наших встречах", — рассказала руководитель мультицентра Мария Федоренко.

12 и 19 сентября участники будут рисовать на доске нитками, которые натянуты на гвозди, и научатся фигурной резке по овощам и фруктам. Итоговое мероприятие назначено на 22 сентября, сообщает "Мегатюмень".