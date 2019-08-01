День молодежного самоуправления пройдет в Тюменском районе

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

День молодежного самоуправления пройдет в Тюменском районе 3 сентября. В проекте участвуют более 500 молодых тюменцев от 14 до 30 лет.

Они станут дублерами главы района, его заместителей, руководителей структурных подразделений администрации и даже главного врача областной клинической больницы №19.

После торжественной церемонии передачи полномочий дублеры вместе с "отставными" на этот день руководителями будут работать на местах, проводить аппаратные совещания, вникать в решение важных вопросов. Ребята обсудят важные темы построения деловых отношений, формирование эффективной команды, поговорят о лидерстве, проедут по району с рабочими поездками.

День молодежного самоуправления пройдет в шестой раз. В 2019 году он посвящен организации антитеррористической безопасности.

В 2018 году была создана Молодежная администрация. Ее задача - наладить более активное и эффективное взаимодействие с молодежью и привлечь ее к решению общих вопросов, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.