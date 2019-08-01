Участок Заречного проезда в Тюмени закрыли до октября

| Фото: городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

Движение транспорта по Заречному проезду в Тюмени на участке от ул. Газовиков до дома № 35/1 по ул. Газовиков закрыли до 1 октября, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В этот период здесь будут вестись аварийно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях. Объехать участок можно по ул. Газовиков, ул. Щербакова.

Тюменских автолюбителей просят учитывать данную информацию, внимательно следить за указаниями дорожных знаков и заранее планировать маршруты движения.