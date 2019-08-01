Автопарк пожарной охраны в Червишево пополнила новая спецтехника

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Новый пожарный автомобиль поступил на вооружение муниципального поста пожарной охраны в с. Червишево Тюменского района. Спецтехнику приобрели за счет средств областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В 2018-2019 годах на средства регионального бюджета закупили и поставили в муниципальные районы и городские округа Тюменской области 20 единиц новых пожарных автомобилей. Это позволило на 28% обновить парк спецтехники муниципальной пожарной охраны региона.