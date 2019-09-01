Итоги "Трудового лета" подвели в Тюменском районе

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Более 2,5 тыс. подростков Тюменского района приняли участие в "Трудовом лете-2019". Более 160 работодателей предоставили школьникам трудовые места. Средний заработок за смену составил около 5,6 тыс. рублей.

На закрытии "Трудового лета" глава Тюменского района Светлана Иванова, депутат облдумы Александр Крупин, председатель районной думы Валентин Клименко в оздоровительном центре "Энергетик" вручили подарки-сувениры "муравьям", отметили лучших работодателей.

Были отмечены Центр культуры и досуга "Родник", Борковская средняя школа и Центр развития творчества "Созвездие", ПАО "Птицефабрика "Боровская", Новотарманское и Каскаринское предприятия ЖКХ. Лучшим муниципальным образованием по организации временного трудоустройства несовершеннолетних признано Переваловское муниципальное образование, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".