Три тысячи тюменцев пройдут курс "Расширяя горизонты"

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Три тысячи человек пройдут бесплатные курсы "Расширяя горизонты" в 2019 году.

Всего со старта программы в 2010 году обучилось более 105 тыс. человек, в том числе более 40 тыс. - в Тюмени.

Программа интересна и пенсионерам, и работающим гражданам, их доля составляет 44 % и 43 % соответственно. 60 % слушателей учится для себя, 26 % - для повышения производительности, 5 % - для получения новой работы или продвижения по карьерной лестнице. Впрочем, есть те, кто в дальнейшем намерен передать знания в своей организации. Примечательно, что все 100 % учеников считают семинары полезными, сообщает "Вслух.ру".

Для всех желающих узнать о программе "Расширяя горизонты" и записаться на обучение работает горячая линия 50-00-50.