Александр Моор поздравил школьников и студентов с Днем знаний

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Успехи школьников и студентов важны не только для их родителей, педагогов, но и для всего региона. Об этом заявил губернатор Александр Моор, поздравляя всех с Днем знаний.

Система образования Тюменской области по праву считается одной из лучших в стране. С каждым годом в регионе растет количество высокобалльников, победителей и призеров всероссийских олимпиад, престижных национальных и международных чемпионатов.

"Ваши успехи – радость для родителей и наставников, пример для других учащихся. Важны они и для Тюменской области, мы заинтересованы в том, чтобы талантливые, энергичные и ответственные молодые люди строили достойное будущее нашего региона. Сегодня мы создаем комфортные современные условия для того, чтобы каждый из вас смог реализовать свои возможности. Не теряйте веры в собственные силы, смело идите вперед – у вас все получится", - напутствовал он ребят.

Первого сентября традиционно открываются двери всех учебных заведений Тюменской области.

"Этот день особенно волнующий для первоклассников, а их в этот раз более 24 тысяч 500. Уже нескольких лет в регионе увеличивается число школьников и этот год не исключение", - напомнил губернатор.

Всего в Тюменской области День знаний отметят 213 тысяч школьников. В новом учебном году приступят к работе 10 тыс. учителей, из которых около 500 человек – молодые специалисты.

"Тюменские преподаватели – настоящие профессионалы, чьи достижения высоко ценятся на уровне России. Желаю педагогам благодарных учеников, чувства удовлетворения от работы, родителям – взаимопонимания, мудрости и оптимизма. А всем ребятам – новых больших побед и ярких впечатлений, интересных встреч и хороших оценок", - добавил он.