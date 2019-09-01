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Губернатор: впереди у школьников новые победы и вершины

Губернатор, 12:23 01 сентября 2019

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

День знаний – один из самых волнительных праздников для детей и взрослых, а воспоминания о школьной поре - самые теплые, уверен губернатор Тюменской области Александр Моор.

В своих аккаунтах в социальных сетях глава региона ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках разместил обращение к ребятами.

"Впереди встреча с одноклассниками и учителями, новые знания и новые победы. Глядя на свою дочь, которая сегодня идет в 10 класс, с теплотой вспоминаю школьные годы. Искренне желаю школьникам пятерок и четверок, учителям – успехов в нелегком труде, а нам, родителям, терпения и оптимизма", - написал Александр Моор.

Напомним, что сегодня в Тюменской области за парты сядут 213 тысяч школьников, из них 24 тысяч 500 - первоклашки.

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# Александр Моор , День знаний , школьники

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